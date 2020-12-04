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Derebucak'ın İlçe Jandarma Komutanı göreve başladı

Konya’nın Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdal İşkol ilçede görev yapmaya başladı.

Konya'nın Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdal İşkol ilçede görev yapmaya başladı.


Derebucak İlçe Kaymakamı Hamza Selçuk, göreve başlayan Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İşkol'u makamında kabul etti. İlçe Kaymakamı Selçuk, İşkol'a yeni görevinin hayırlı olması dileğini ileterek başarı temennisinde bulundu.

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