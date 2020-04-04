Derebucak'ta 284 ihtiyaç sahibi aile destekten yararlandı

Konya'nın Derebucak ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 284 ihtiyaç sahibi aileye biner lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Derebucak Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirdiği Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'ndan Derebucak'ta ikamet eden 284 ihtiyaç sahibi ailenin istifade ettiği belirtildi. Söz konusu ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık ödemelerinin ilçe kaymakamlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında kaldıkları evlerine kadar gidilerek ilçe emniyet amirliği, jandarma personeli ve PTT dağıtıcıları vasıtasıyla yapıldığı kaydedildi.

PTT Bank ya da kamu bankalarına gitmeden yaşadıkları evlerinde biner liralık destekten yararlanan aileler, ödemeleri ayaklarına kadar getiren kolluk kuvvetleri ve görevlilere teşekkür etti.