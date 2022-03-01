Derebucak'ta eğitim toplantısı

Konya'nın Derebucak İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk, düzenlenen eğitim toplantısında yaptığı konuşmada, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Başarıları için her ne lazımsa yapmamız gerekiyor" dedi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya başkanlık yapan Kaymakam Türk, "Veliler, öğretmenler, idareciler, milli eğitim müdürlüğümüz ve kaymakamlık olarak istişare içinde çalışarak öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmamız lazım. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ise, kurum olarak ilçede öğrenim gören öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve başarıyı daha da artırmak için yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın himayesinde başlatılan "kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında Derebucak'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler de veren Akçay, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Temel Eğitimde 10 bin okul' ve 'temel eğitimde çevre dostu bin okul projeleri' olduğunu anımsatırken, ilçede okul öncesi eğitime erişimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin de, ‘Okul öncesi eğitimde fırsat ve imkân eğitiminin sağlanması ve bu eğitimin yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Kafalı, okul ve eğitim kurumlarının idarecileri, okul aile birliği başkanları katıldı.