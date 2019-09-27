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Derebucak'ta eğitime destek veren hayırseverlere plaketli teşekkür

Konya’nın Derebucak ilçesinde eğitime destekte bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür plaketi verildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde eğitime destekte bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür plaketi verildi.


Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesinde aşure etkinliği ve açılış programı düzenlendi. Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, burada yaptığı konuşmada, okulun bakım, onarım ve yenileme işlerinin tamamlanması münasebetiyle düzenledikleri etkinlik ve açılış programına katılan herkese gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un; 'Bütün çabamız kültür, sanat, spor, bilim ve hayat becerilerinin de çocuklarımıza derinlikli bir bakış açısı sunmak ve onların ellerini kullanmasına fırsat vererek teorik ve pratiği birleştirmek. Esas hedefimiz; çocuğun tabiatına hizmet etmek ve onu bir hiza taşı olarak alıp takip etmek' sözlerini hatırlatan Milli Eğitim Müdürü Akçay, “İlçemizde yürütülen çalışmaların amacı da budur. Okulumuzun bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin tamamlanmasında emeği geçen Belediye Başkanımız Ahmet Kısa ile okulumuz yöneticilerine ve tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Akçay, daha sonra hayırseverlere birer plaket takdim etti. Konuşmaların ardından katılımcılar okulu gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile vatandaşların da katıldığı programda, davetlilere aşure ikramında bulunuldu.

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