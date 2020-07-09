Derebucak'ta gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler koruyucu maske üretiyor

Konya'nın Derebucak ilçesinde gönüllü usta öğreticiler ile kursiyerler, Türkiye'nin pandemi sürecinde artan koruyucu maske ihtiyacına destek veriyor.

Derebucak'ta korona virüs salgınına karşı gerçekleştirilen mücadele çerçevesinde başlatılan koruyucu maske üretimi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla gönüllü usta öğreticilerin kursiyerlerle birlikte maske üretimi yaptığını söyledi. Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere yol açan korona virüs salgını sonrasında başta koruyucu maske olmak üzere kolonya ve dezenfektan ürünlerine dünya genelinde olduğu gibi ülkenin her köşesinden gelen taleplerin arttığına vurgu yapan Akçay, "Duyulan bu yoğun talepler karşısında Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde de gönüllü usta öğreticilerimiz harekete geçerek bir süre önce maske üretimine başlamıştı. Şimdi ise son olarak Gencek Mahallemizdeki gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerimiz ile üretime başlamış bulunuyoruz. Toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiğini düşüncesinden hareket ederek, bugünlerde bizler de milli bir seferberlik ruhuyla bu kapsamda yürütülen çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan Gencek Mahallemizdeki gönüllü kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.