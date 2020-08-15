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Derebucak'ta kurallara uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek

Konya’nın sıfır vakalı ilçeleri arasında iken vaka görülmeye başlanan Derebucak ilçesinde, evinde izole ve karantina kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanacağı, karantina yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Konya'nın sıfır vakalı ilçeleri arasında iken vaka görülmeye başlanan Derebucak ilçesinde, evinde izole ve karantina kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanacağı, karantina yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.


Derebucak ilçesinde, kaymakamlık tarafından vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbir ve önlemlere yönelik uyarılarda bulunuldu. İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde Kaymakamlık ve ilçe belediyesi tarafından ilçe genelinde gerekli önlemlerin hiçbir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde alınmakta olduğu vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Ancak, korona virüs ile mücadele süreci sadece kamu kurumları tarafından yürütülerek başarı sağlanacak bir süreç değildir. Siz kıymetli vatandaşlarımıza da büyük sorumluluklar düşmektedir. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım, bu süreci hiçbir vatandaşımız olumsuz bir şekilde etkilenmeden atlatmak için farkındalığımızı artıralım, bir süre daha toplu etkinliklerden, taziyelerden, uzak duralım. Test sonucu veya temas nedeniyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerimizden çıkmayalım. Evinde izole ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanacak ve karantina yurtlarına yerleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımıza ilanen duyurulur" denildi.

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