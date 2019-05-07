Derebucak'ta öğrenciler bilimsel çalışmalarını sergiledi

Konya'nın Derebucak ilçesinde, öğrenciler bilim fuarında bilimsel çalışmalarını halkın beğenisine sundu.

Derebucak Çamlık Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapan İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, çalışmalarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi dileğinde bulundu. Açılışın ardından Kaymakam Doğan ve protokol ile davetliler, fuarı gezerek sergilenen çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Güneş, okul idarecileri ve mahalle sakinleri katıldı.