Derebucak'ta öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, düzenlenen gezi programında öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı.

Derebucak'ta, Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik bir gezi programı tertip edildi. Derebucak Kaymakamlığı, Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen gezi programına katılan öğrenciler, yapılan anlatım ve sunumlarla jandarma teşkilatı, yürüttüğü asayiş faaliyeti ve çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay gezi programında yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının ülke için önemli bir kurum olduğunu ve teşkilatın Türkiye'nin geleceği ve güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi. Akçay, programı organize eden İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.