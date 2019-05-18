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Derebucak'ta okuma projesinde yılsonu etkinliği düzenlendi

Konya’nın Derebucak ilçesinde, "Okuyorum bilgiye koşuyorum" projesinin yılsonu programı gerçekleştirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, "Okuyorum bilgiye koşuyorum" projesinin yılsonu programı gerçekleştirildi.


Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki Çamlık Ortaokulu'nda düzenlenen programda kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, proje kapsamında yıl boyunca günlük 20'şer dakika kitap okuma etkinliğinin düzenlenmesi başta olmak üzere, çeşitli okuma faaliyetleri, geziler ve daha birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.


Sene içerisinde yapılan takipler, öğretmen ve idarecilerden aldıkları dönüşler sonucunda bu programı hazırlama kararı aldıklarını vurgulayan Akçay, "Projemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini görmekteyim. Projemiz meyvelerini veriyor. Sizler daha çok kitap okuyor ve bunu bir yaşam kültürüne dönüştürmeyi başarıyorsunuz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında da aynı özveri ve gayretle projemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Siz değerli öğrencilerimizin okumayla milletimizi mutlu yarınlara taşıyacağınıza olan inancımız tam. Emeği geçen öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza, ilçe koordinatörümüze teşekkür ediyorum, sağlıkla ve kitapla kalın" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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