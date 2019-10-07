İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derebucak'ta otomobil farıyla tavşan avına ceza

Konya’nın Derebucak ilçesinde, yasak olmasına rağmen otomobilin far ışığıyla tavşan avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 9 bin 324 lira idari para cezası kesildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yasak olmasına rağmen otomobilin far ışığıyla tavşan avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 9 bin 324 lira idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Derebucak ilçesi Taşlıpınar Mahallesi Davraz mevkisinde rutin denetim ve kontrollerini sırasında far ışığıyla avlandığı tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaptığı kontrollerde tavşan avcılığı yaptığını belirlediği 3 kişinin de belgesiz olduğunu tespit etti. Ekipler, avda vurulmuş 3 tavşan ile 1 takozsuz av tüfeği ele geçirdi. Far avında kullanılan otomobile ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ekiplerce el konulurken, 3 kişiye kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği iddiasıyla vurdukları tavşanların da tazminat bedelleriyle beraber toplamda 9 bin 324 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.