Derebucak'tan Beyşehir Gölü'ne can suyu

Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan Beyşehir Gölü'ne her yıl ortalama 105 milyon metreküp su takviyesi yapılıyor.

İlçede bu yıl etkili olan kış yağışlarının ardından eriyen kar sularının doldurduğu Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan Gembos Derivasyon Kanalı vasıtasıyla kilometrelerce uzaklıktaki Beyşehir ilçesine gönderilen sular, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne can suyu oluyor. Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gembos Havzası'ndan Akdeniz'e boşalan suların 2007 yılında tamamlanan Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nda toplanarak buradan 3,5 kilometresi tünel olan, 15 bin 800 metre uzunluğundaki derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Beyşehir Gölü'ne yılda ortalama 105 milyon metreküplük su takviyesi yapıldığı hatırlatılarak, "Beyşehir Gölü'ne yılda ortalama 105 milyon metreküplük su takviyesi ile Konya Ovasını bereketli suyla buluşturarak sulama sezonuna katkı sağlıyoruz. Proje ile hem sulamaların eksik suyunun karşılanması hem de Beyşehir Gölü ile gölün ev sahipliği yaptığı doğal yaşamı destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.