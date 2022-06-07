Derebucuk'ta ekili araziler sular altında kaldı

Konya'nın Derebucak ilçesinde etkili olan yağışların ekili arazilerin sular altında kalmasına sebep oldu.

Derebucak Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt, ilçe genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağışların özellikle bölgenin fasulye ve çilek üretim merkezi olan Gembos Ovası'ndaki ekili alanların sular altında kalmasına yol açtığını belirtti. Saat 10.00 sıralarında etkili olmaya başlayan yağışın halen bölgede sürdüğünü belirten Bozkurt, "Konya'da Haziran ayının ilk haftasında en fazla yağış alan ilçelerden birisi olan Derebucakımızda bu yağışlar bugün de devam ediyor. Saat 13.30 sıralarında yağışlar durmuştu. Ancak tekrar yer yer doluyla birlikte etkili olan yağmurlar kuvvetli sağanak şeklinde bölgemizde sürüyor. Yağışlar sebebiyle Gembos Ovası'ndaki ekili alanlarımız maalesef sular altında kaldı. Tarlalar adeta göle dönüştü. Yaklaşık 29 bin dekarlık alana sahip ovada 10 bin dekarlık alanın sular altında olduğunu öngörüyoruz. Ovada halen çiftçilerimizin ayçiçeği, şeker ve dermason fasulye, barbunya, çilek, silajlık mısır, şeker pancarı gibi ürünleri ekili durumda. Ancak, özellikle suyla kaplı alanlarda bazı ürünlerde bitkilerde zarar söz konusu. Çileklerde meyvelerin döküldüğü gözlenirken, bazı ürünlerin yapraklarında da kırılmalar görüyoruz. Şu anda zararın ne kadar olduğu konusunda yağışların durması sonrasında yapılacak tespi çalışmaları sonucunda gerçek durum ve tablo ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Yağışlar çok sevindirici ama Allah'ım çiftçilerimizi de afatından korusun inşallah" diye konuştu.