Ders çalışan öğrencilere “anne eli değmiş gibi” ikram

Vize haftası dolayısıyla “Anne Eli Değmiş Gibi” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, akşam saatlerinde İl Halk Kütüphanesi, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesisleri ve Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde ders çalışan öğrencilere meyve salatası ikramında bulundu. Konya'ya farklı şehirlerden gelerek üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, sınav haftasında böyle güzel bir sürprizle karşılaşmaktan mutlu olduklarını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel, “Bugün çok güzel bir projeye imza attık. Üniversite eğitim için şehrimize gelen arkadaşlarımıza sınav haftası olduğu için meyve ikram ettik. Annelerini yanlarına getiremiyoruz ama bizim onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için böyle bir çalışma yaptık. Arkadaşlarımıza sınavlarında başarılar diliyoruz. Hem bu projede ve hem de yaptığımız tüm çalışmalarda bize hep destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederim” dedi.

Üniversite öğrencileri, yaşadıkları mutluluğu dün akşam sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Bir öğrenci, “Okul bitsin de gideyim dediğim bu şehirde gördüğüm muameleyi gittiğim hiçbir yerde göremeyecek olmam beni çok üzüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi sen muazzam bir detaysın” sözleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti.