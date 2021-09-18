Devrilen akülü motosikletteki yolcuya kamyonet çarptı: 1 ölü

Konya'da akülü motosiklet ile seyir halindeyken park halindeki aracın açılan kapısına çarpmamak için manevra yapınca yola savrulan motosikletteki iki kardeşten biri kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın sürücüsü caddede durarak inmek istediği sırada Ali El Ashap idaresindeki akülü motosiklet, aracın kapısına çarpmamak için sürücünün manevra yapmasıyla yola savruldu. Savrulan sürücü Ali El Ashap'ın kardeşi Muhammed El Ashap'a aynı yönden gelen M.A. idaresindeki 42 ALG 77 plakalı Iveco marka kamyonet çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Ali El Ashap'ın yara almadığı kardeşinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Muhammed El Ashap'ın cenazesi Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin aracın kapısını açan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaza anını anlatan market işletmecisi İsmail Şimşek, “Kamyonet ile motorlu yan yana giderken, şurada bir tane minibüs vardı o kapısını açmış. Motor hakimiyetini kaybedip kamyonun altına giriyor. Benim ricam şu ortaya yapılan yer kaldırılsın burada gelen araçlar sıkışıyor ve kaza oluyor. Buraya bir kasis yapılabilir hızlı gelenler oluyor veya sürekli radar atılmasını istiyoruz” dedi.