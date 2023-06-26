İhlas Haber Ajansı

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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Kemaliye Mahallesi Hüseyin Baran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.E.'nin kullandığı 42 NN 499 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet yerde sürüklenirken, yola savrulan sürücü ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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