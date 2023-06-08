Devrilen patpatın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Bozkır ilçesinde patpat adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bozkır ilçesi Ferhatlar Mahallesi'nde yaşandı. Hüseyin Dinç (74) idaresindeki patpat adı verilen tarım aracı, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Aracın altında kalan Hüseyin Dinç'in kurtarılması için kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonrası aracın altından çıkarılan Hüseyin Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattı.