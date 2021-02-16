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Devrilen tankerden tonlarca çamaşır suyu yola aktı

Konya’da kayganlaşan yolda devrilen tankerden tonlarca çamaşır suyu yola aktı.

Konya'da kayganlaşan yolda devrilen tankerden tonlarca çamaşır suyu yola aktı.


Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. (46) idaresindeki 41 BU 756 plakalı Ford marka çamaşır suyu yüklü tanker, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktıktan sonra devrildi. Tanker ağaçları devirip metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tankerden hafif yaralı olarak çıkan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tankerden ise binlerce ton çamaşır suyu yola aktı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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