Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında ilçe merkezinden Türkmen Mahallesi yönüne seyir halinde olan E.B. idaresindeki 42 ESH 63 plakalı traktörün ön ağırlık demirinin kopmasıyla sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör yola devrildi. Kazada, sürücü E.B. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.