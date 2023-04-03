Dijital Eğitim Platformu'nda başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da üniversite sınavına girecek öğrencilerin faydalandığı Dijital Eğitim Platformu'nun öğrencilerin güncel soru ve kaynaklara ulaşımını kolaylaştırdığını ifade ederek, örgün eğitimde 23 bin lise son sınıf öğrencisi ve açık lisede okuyan bin 500 öğrencinin sistemden faydalandığını belirtti. Sistem üzerinden en az bin soru çözüp 500 ve üzeri doğrusu olanlar içerisinden 10 günde bir yapılan çekilişle öğrencilere tablet armağan ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Gençlerimizin daha güçlü yarınlara hazırlanmaları için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede daha önce verdiğimiz nakdi desteğin ardından geçtiğimiz aralık ayında hayata geçirdiğimiz Dijital Eğitim Platformuyla öğrencilerimize üniversite sınavına hazırlık konusunda katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Platform üzerinden soru çözüp başarılı olan ve 10 gün ara ile yapılan çekiliş sonucunda tablet kazanan öğrencilerimiz hediyelerini aldılar. Kendilerini tebrik ediyor, eğitim hayatları boyunca aynı başarıyı sürdürmelerini diliyorum” dedi.

Dijital olmasından dolayı çevre dostu olan Dijital Eğitim Platformu, 18 farklı yayınevi, 921 kitap, 350 bini aşkın soru ve çözüm videosu ile birlikte; canlı dershane, haftada 23 saat ders, dinamik çalışma programı, anlık başarı seviyesi takibi, kullanıcıya özel zorlukta sorular, telefondan, tabletten, webten, akıllı tahtadan kullanma imkanı, eş zamanlı soru soran eğlenceli düellolar, Türkiye geneli denemeler ve sürpriz hediyeler bulunuyor. Sınav tarihine kadar büyükşehir belediyesi tarafından dağıtılan aktivasyon kodları ile sisteme dahil olan öğrenciler gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda her 10 günde bir çekilişle Ipad Air kazanıyor.