Din görevlileri de aile içi şiddetle mücadele edecek

Türkiye'de son yıllarda kanayan bir yara haline gelen aile içi şiddetle mücadele konusunda din görevlileri de aktif rol üstlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde görev yapan din görevlileri ile müftülük personeline yönelik Türkiye genelinde eğitim seminerleri düzenleniyor. Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ise İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda ilçede görev yapan din görevlileri ile müftülük personeline aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgiler verildi. Psikolog Deniz Akça tarafından verilen seminerde, ailelerin korunması noktasında kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekildi. Seminerde psikolog Akça, katılımcılar tarafından yöneltilen soruları da cevaplandırdı. Seminerde Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek de hazır bulundu.