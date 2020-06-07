Dini nikahlı eşini öldürdü, ‘herkes hak ettiğini buldu' dedi

Konya'da tartıştığı dini nikahlı karısını tüfekle vurularak öldüren zanlı, adliyeye götürüldüğü sırada, "Herkes hak ettiğini buldu" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi 17194. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olduğu öğrenilen Nargül Ünver (36) ile Ahmet Ünal (47) arasında iki gün önce bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Nargül Ünver aynı sokakta bulunan başka bir eve yerleşti. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan eşler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ünal yanında getirdiği pompalı diye tabir edilen tüfekle eşine ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ifadesinde, eşinin kendisine ait evi ve hayvanları elinden almak istediğini ve bunun üzerine çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı Ahmet Ünal adliyeye sevk edilmek üzere arabaya bindirileceği sırada ise, "Herkes hak ettiğini buldu" dedi. Zanlının uyuşturucu bağımlısı ve 44 suç kaydı olduğu öğrenildi.