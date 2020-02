Divapan için 2020 büyüme ve yeni pazarlara açılım yılı olacak

Bera Holding'in İSO Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan şirketi Divapan, yeni yılda Türkiye'nin ihracatına yeni ülkeler ekleyerek katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin MDF ve MDFlam üretimi yapan köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Divapan Entegre, üretimini 30 bin 686 metrekaresi kapalı 171 bin 522 metrekare alanda gerçekleştiriyor. Divapan, sektöründe uluslararası kalite belgesi alan ilk firma olurken, kısa bir sürede ülke sınırlarını aşan büyük bir üretim hacmine ulaştı. Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, belirlenen stratejik hedefe dair açıklamalarda bulundu. Aydemir, 2019 yılının küresel ve yerel zorluklara rağmen firmaları açısından olumlu bir yıl olduğunu belirterek, “Yurt içi ve yurt dışı satış toplamı geçtiğimiz seneye kıyasla artarak devam etmiştir. 2020 yılında yeni renklerimizle yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçen yıl müşterilerimiz arasına giren Tunus ve Fas bunun bariz örneğidir. Yine Cezayir, İran, Irak pazarlarına olan odağımız ve yeni müşteriler ile olan görüşmelerimiz devam etmektedir. Divapan Entegre A.Ş. yeni on yılda ürünlerini yurt dışındaki farklı coğrafyalara ihraç ederek daha çok tüketiciye ulaşmayı hedeflemektedir. Mevcut renkler ve ölçüler haricinde ihracat için özel ürün üretme kapasitesine de sahiptir. Türkiye'nin ihracata ihtiyacı vardır. Rekabet gücü arttırılarak ihracatın büyümesine her firmanın katkı sağlaması gerekmektedir. Hem ihracat pazarları hem de ihracat ürünleri çeşitlendirilmelidir. Amacımız ülke ekonomisine ve ihracat hedeflerine katkıda bulunmaktır. Türkiye'nin geçen yıl her türlü olumsuzluğa rağmen başarılı bir ihracat performansı olmuştur. Türkiye olarak da cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmış görünüyoruz. 2020 yılı beklentimiz hem iç pazarda hem de ihracat açısından çok aktif bir yıl olması ve yeni pazarlara açılma imkanlarının oluşması yönünde olacaktır” dedi.