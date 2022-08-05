Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da izcilerle bir araya geldi

Dr. Ali Erbaş, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen İslam İzcileri Dostluk Kampı'na katıldı. 16 ülkeden ve Türkiye'nin 45 şehrinden 2 binden fazla izcinin bir araya geldiği programda Cuma namazı da kıldıran Erbaş, “İzciler olarak, ahlaklı gençler olarak, ahlaki ilkeleri yeryüzünde yaymak için büyük bir mücadele vereceğiz” dedi.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 17 ülkeden 2 binden fazla izcinin katılımıyla düzenlenen İslam İzcileri Dostluk Kampı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı'nda düzenlenen kampı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, farklı ülkelerden ve milletlerden Konya'da bir araya gelen izcilere Cuma namazını kıldırdı.

“Sıfır atık sıfır israf, helallerle meşgul olalım”

İslam'ın iyi insan olmak, Allah'ın rızasına uygun yaşamak için gönderilen en büyük nimet olduğunu belirten Dr. Ali Erbaş, “İzciler olarak, ahlaklı gençler olarak, ahlaki ilkelerin yeryüzünde yaymak için büyük bir mücadele vereceğiz. İsraf haramdır, suyu israf etmek haramdır, yiyecekleri israf etmek haramdır, zamanı israf etmek haramdır. İsrafın her çeşidi haramdır. O yüzden diyoruz ki, sıfır atık, sıfır israf, helallerle meşgul olalım. Haramların her çeşidinden uzak duralım diyorum” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, "İzcilik gerçekten tabiat sevgisidir. Çocukların, gençlerimizin, kamil insanlarımızın kendilerini bilmesi, kendisinin fıtrat üzere yaşama temayülünü ve mecrasında olmasına çok ciddi katkısı vardır. Aynı zamanda hukuk güvenliği hem de insanın kendi hakkı, toplumun hakkı, tabiatın hakkı, çevrenin üzerindeki baskıların, bizim elimiz vasıtasıyla, insanların vasıtasıyla bu istikamet üzere yapmamız gerekenlerdeki sapmaları da hep beraber bu şuuru edinmemiz çok önemli. İzcilerin de bu noktada çok büyük bir katkı gösterdiklerini biliyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "Sizleri İslam dünyasının birçok ülkesinden 2 bin izciyi şehrimizde görmekten memnun olduk, mutlu olduk” açıklamalarını yaptı.

“Bu kamp birlikte kaynaşmanın ümmet bilinci oluşmasında önemli bir aşama oluşturacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hem yurt içinden gelen, hem yurt dışından gelen izcilerimiz için bu kamp birlikte kaynaşmanın ümmet bilinci oluşmasında önemli bir aşama oluşturacak. Selçuklu'nun payitahtı, Hazreti Mevlana'nın şehrinden çok güzel duygularla ve iyi arkadaşlıklar, yeni arkadaşlıklar edinerek ayrılmanızı temenni ediyorum” dedi.

“Asıl amacımız olan suda sıfır israfı önlemek”

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, “Çocuklara, gençlere, izcilerimize ve izci adaylarımıza su sevgisini aşılama, suyu tanıma ve koruma, su ve etrafındaki kültürleri öğrenebilme amacıyla su hayattır ve su vatandır felsefesi benimsetilmektedir. Bunu yaparken de izciliğin amacına uygun olarak bir felsefe yerleştirebilme ve asıl amacımız olan suda sıfır israfı önlemek en önemli amaçlarımızın başında gelmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, “Bütün çabamız çocuk ve gençlerimizin Uluslararası İslam İzcileri Dostluk Kampı vasıtasıyla tevhidini sağlamak, bir araya getirip onları ilerde bizlerden çok daha birleşmiş olarak, çok daha birlik içinde hareket etmelerini ve gönül beraberliğini sağlamaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen Suda Sıfır İsraf Arma Ödül Töreni'nde izcilerin şehir ve ülke temsilcileri tek tek çağırılarak armaları takdim edildi. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, Konya'da yapımı devam eden Millet Bahçesi'ndeki cami inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra kent merkezindeki çeşitli programlara katıldı.