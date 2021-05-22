Diyetisyen Nazlı: “Bahar dönemi şikayetlerini beslenme alışkanlığında yapılacak değişiklikler ile düzeltmek mümkün"

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, bahar döneminde beslenmenin önemi hakkında bilgiler verdi. Bahar döneminde vücutta hissedilen yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı ve sürekli uyku hali şikayetlerinin arttığını belirten Diyetisyen Nazlı, “Bu şikayetleri beslenme alışkanlığınızda yapacağınız değişiklikler ile düzeltmeniz mümkün. Mevsim yeşillikleri, yulaf ezmesi, yağlı tohumlar, süt ve süt ürünleri, mevsim meyveleri gibi gıdalardan ağırlıklı beslenmek vücudu dinç tutacak ve bu dönemi daha kolay atlatmanızı sağlayacaktır. Ayrıca her dönemde olduğu gibi bu dönemde de asıl unutulmaması gereken en önemli nokta su içilmesidir. Günlük yeterli miktarda aldığınız su vücudunuzu toksinlerden arındıracak ve yenileyici özellik gösterecektir. Sıvı kayıplarıyla vücutta oluşan barsak tembelliği, kas krampları, halsizlik gibi şikayetleri de ortadan kaldıracaktır. Giyilen kıyafetlerin pamuklu olması terleme metabolizması için dengeleyici unsur olacaktır. Bu da vücudunuza destek sağlar. Mutlaka düzenli bir egzersiz yapmaya çalışın. Egzersizle birlikte vücut çalışma hızınız yükselecektir. Bu sayede kendinizi daha zinde ve daha mutlu hissedeceksiniz” dedi.

Bahar döneminde beslenme önerileri

Bahar döneminde tüketilmesi gereken gıdalara da değinen Merve Sena Nazlı, “Ispanak, maydanoz, dereotu, roka, kuşkonmaz gibi yeşillikler hem kalori açısından yüzümüzü güldürürken hem de içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde günlük almamız gereken değerlerin çoğunu karşılar. Ayrıca ödem atma etkisi olan yeşillikler, vücudunuzda dönemsel geçişlerde oluşan şişliklere de yardımcı olur. Baharda kahvaltı ve salatalarınız baş tacı mevsim yeşillikleri olsun. Yulaf ezmesi hem çözünür hem de çözünmez lif içeren bir besindir. Çözünür lif oranı daha yüksek olduğu için hem uzun süre tokluk hissi sağlar hem de yüksek enerji verir. Kahvaltıda ya da ara öğünlerde mevsim meyvelerini ve tarçını, süt ya da yoğurt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar E vitamini ve folik asit yönünden zengindir. E vitamini güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için dönemsel geçişlerin vazgeçilmezidir diyebiliriz. Aynı zamanda yağlı tohumların yağ içerikleri yüksek olduğu için enerji yoğunluğu da fazladır. Yağ alımı, kilo kontrolü açısından önemli olduğu için yağlı tohumların tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir. Özellikle sindirim problemlerine maruz kalınan bahar döneminde probiyotik içerikli yoğurtlar imdadımıza yetişiyor diyebiliriz. Bireylerin kilo artışına dengesiz beslenmek kadar sindirim problemleri de neden olabilir. Bu yüzden günlük süt ve süt ürünleri alımınızı mutlaka dengeli yapmanız gerekir. Ayrıca kan şekerini dengeledikleri için tokluk hissini de uzun süre sağlamaya yardımcılardır. Sıvı ihtiyacımızın bir bölümünü karşılayan meyveler aynı zamanda posa içeriğiyle tokluk hissini de sağlar. Meyveler ile ilgili unutulmaması gereken nokta; içeriğindeki ‘fruktoz' adı verilen şeker içeriğinden dolayı miktar anlamında mutlaka dengelenmesi gerektiğidir" diye konuştu.