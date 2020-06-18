Diyetisyen Ümütlü: “Günlük mutlaka bir şişe maden suyu öneriyoruz”

Medova Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü, yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte vücudun su ihtiyacının kış aylarına göre daha fazla olduğunu söyledi. Kışın 2- 2,5 litre suyun yeterli olduğunu ancak yazın bu oranın 3-3,5 litrelere kadar çıktığını belirten Ümütlü, “Yazın terle birlikte mineral kaybı daha yüksek olduğu için günlük mutlaka bir şişe maden suyu öneriyoruz. Bunun dışında yazın genelde maalesef şekerli ve asitli içecekler tercih ediliyor. Bunlar özellikle göbek çevresinde yağlanma yapıyor. Sıcaklıktan dolayı bu şekerli içecekler öncesinde sizi serinletiyor gibi iyi hissettirse de ilerleyen saatlerde bu içeceklerden dolayı daha çok acıkıp daha çok susuyorsunuz. Aslında şekerli içecekler kan şekerini çok hızlı yükseltip çok hızlı düşürdüğü için aynı zamanda göbek çevresinde yağlanma yapıyor. O yüzden yazın içecek olarak mutlaka su, maden suyu ya da ayran gibi şeker içermeyen içecekler tercih etmemiz gerekiyor” dedi.

“Yazın yapılan en büyük yanlışlardan biri meyveye çok fazla yüklenmek”

Yazın yapılan en büyük yanlışlardan birinin meyveye çok fazla yüklenmek olduğunu ifade eden Ümütlü, “Meyvelerin serinletici özelliğinden dolayı daha fazla tercih ediliyor. Meyvelerin de kalorisinin olduğunu unutmamak gerekiyor ve meyvelerde karbonhidrat olduğu için mutlaka miktarına dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki günlük 3-4 porsiyon meyve yiyebilirsiniz. Bunun üstüne çok fazla çıkmayın ve bunları aynı anda yememeye çalışın. Bu 3-4 porsiyonu gün içerinde bölerek tüketmeye çalışın” şeklinde konuştu.

“Yazın yağlı, şekerli ya da tuzlu yiyecekleri tercih etmememiz gerekiyor”

Yiyeceklerde ise yazın yağlı, şekerli ya da tuzlu yiyeceklerin çok fazla tercih edilmemesi gerektiğini kaydeden Ümütlü, “Daha hafif olarak zeytinyağlı yemekler olabilir, sebze yemeklerini tercih edebiliriz. Tabii ki yine protein kalitesinden dolayı et, balık, tavuk tüketmemiz gereken besinlerden. Bunların da pişirme şekli çok önemli. Kızartma yerine kendi yağıyla haşlama, ızgara ya da fırında olabilir. Yazın yemeklerin yanında mutlaka salata tüketilmesini öneriyoruz posa içerdiği için. Cacık, ayran gibi besinleri de yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Asitli ya da şekerli içecek içmek yerine cacık ya da ayran, salata gibi besinlerin tüketilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.