Dönüş yasağı bulunan kavşağa giren otomobilin kaza anı kamerada

Konya'da dönüş yasağı bulunan kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil sürücüsü, seyir halindeki otomobile çarptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi ile Ulaşbaba Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kule Kavşağından merkez istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 42 FJC 22 plakalı otomobil, dönüş yasağı bulunan kavşaktan dönmek istediği sırada D.Ç. yönetimindeki 42 ABK 837 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücüler ve 42 FJC 22 plakalı araçta bulunan F.Y., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, A.Y. idaresindeki 42 FJC 22 plakalı otomobil dönüş yasağı bulunan kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada D.Ç. yönetimindeki 42 ABK 837 plakalı otomobile çarparak yol kenarına savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.