Dr. Büyükdoğan: "Sosyal CEO'lar, şirketlere itibar kazandırıyor"

Birol Büyükdoğan, “Şirket yöneticilerinin (CEO) sosyal medyada paylaşımlar yapması tüketici şikayetlerinin daha geniş bakış açısıyla cevaplandırılması, şirket hedeflerinin desteklenebilmesi ve paydaşların güvenini kazanma konularında avantaj sağlıyor” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Birol Büyükdoğan, gün geçtikçe tüm alanlarda toplum tarafından yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya araçlarının artık şirketler için de vazgeçilmez bir mecra haline geldiğini söyledi.

“Şirket itibarlarının yüzde 45'i CEO kaynaklı”

CEO'nun itibarının bir kurumun başarısı için en değerli ve rekabetçi varlıklardan biri olduğunu belirten Dr. Birol Büyükdoğan, “Son yıllarda küresel şirketler üzerine yapılan araştırmalar, şirket itibarlarının yüzde 45'inin CEO'lardan kaynaklandığını göstermektedir” dedi.

Dr. Büyükdoğan; etkinliklerde konuşan, medyada yer alan, şirket web sitesinde görünen, yeni gelişmeleri halkla paylaşan, yerel topluluklarda aktif olan, toplumu ilgilendiren konularda pozisyon alabilen ve sosyal medyayı aktif kullanan CEO'ların şirketlerinin itibarlarını artırdığını da belirtti.

“İtibarın en önemli araçlarından biri sosyal medyadır”

Güçlü CEO'ların aynı zamanda çalışanların motivasyonuna olumlu katkı sağlayarak şirketten ayrılmaları da azalttığını belirten Dr. Büyükdoğan, “İtibarın en önemli araçlarından biri sosyal medyadır. Sosyal medyanın CEO adına görevlendirilen bir iş gören yerine bizzat CEO tarafından kullanılması daha etkilidir. CEO'ların sosyal medyada paylaşımlar yapması tüketicilere dönük, daha şeffaf bir şirket imajı oluşturulması, tüketici şikayetlerinin anında ve daha geniş bakış açısıyla cevaplandırılması, şirket hedeflerinin desteklenebilmesi, iş başvuruları için olumlu imaj oluşturulması ve paydaşların güvenini kazanma konularında avantaj sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada aktif olan bir kuruma, tüketicilerin daha çok güven duyduğunu belirten Dr. Büyükdoğan, “CEO'lar markanın kişisel tarafını göstermektedir. CEO'ların sosyal medyadaki paylaşımlarında insancıllıklarını, çevre ve hayvanlara olan duyarlılıklarını, sanata ve sanatçıya olan saygılarını, sağlığa ve spora olan ilgilerini, toplum mutluysa şirketlerin de mutlu olacağı felsefesini ve ailenin yüce bir değer olduğunu ön plana çıkarmaları yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tüm bunların içten ve dürüstlükle yapılması gerektiğini de dile getiren Dr. Büyükdoğan, CEO'ların şirketlerin en güçlü halkla ilişkiler elemanları olduklarının altını çizdi.