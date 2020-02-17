Dr. Öğr. Üyesi Bağçacı: "Kaplıca tedavisinde hastanın durumuna göre tercih yapılmalı"

Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı, kaplıca tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarına muayene olduktan sonra kaplıca tedavisinin içeriğinin nasıl olması gerektiği yönünde karar verilirse tedavinin daha çok faydalı olacağını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Bağçacı, kaplıcaların eklem sağlığının durumuna göre fayda ettiğini söyledi. Kaplıcanın, iltihaplı romatizma, romatoid artrit, FMF, reaktif artrit, behçet gibi romatolojik hastalıklarda, aktif süreçte, iltihabın kurutulmadığı dönemlerde kaplıca eklem sağlığı için oldukça zararlı bir tedavi olarak karşımıza çıkabileceğini anlatan Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı, "Bu tür hastalıkların aktif dönemi, iltihap dönemi bazı tedavilerle geriletildikten ve vücuttaki iltihap ortadan kaldırıldıktan sonra kronik isimini verdiğimiz süregelen hastalık dönüştürüldükten sonra kaplıca tedavisinin fayda ettiğini söyleyebiliriz. Eklemlerde aktif bir şişlik, kızarıklık, iltihabi durum, aktif alevli bir durum söz konusuysa kaplıca tedavisinin faydasını görmezler ama bu süreç ortadan kaldırıldıktan sonra uzun vadede eklemler artık iltihaplı süreci geride bıraktıysa eklem iltihabı olan kişiler kaplıca tedavisinden fayda görür. Onun dışında her dönem omurilik kanal darlıkları, çeşitli eklem kireçlenmesi ismini verdiğimiz eklem rahatsızlıkları olanlar, romatizmal hastalığı olan kişiler, iltihap dolayısıyla değil de kireçleme romatizması olan kişiler veya bazı cilt hastalıkları olan kişiler kaplıca tedavisinden fayda görürler. Ama kaplıca tedavisinde hastanın durumuna göre tercih yapılmalıdır. Kaplıca sadece basınlı su masajı , sıcak suyun termal etkilerinden faydalanılarak yapılan bir tedavi değildir. Suyun mineral içeriğinin değişimine göre silisyum, bir takım elementler, kükürt gibi elementlerin olduğu sular, o elementlerin de bir takım cilt ve eklemler üzerine faydalarından yararlanılmaya çalışılır. Kişiye özel bir program seçilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarına muayene olunduktan sonra kaplıca tedavisinin içeriğinin nasıl olması gerektiği yönünde karar verilirse tedavi daha çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

"Belki 10 bin yıllık tedavi olarak karşımıza çıkar"

Kaplıca tedavisinin çok eski bir yöntem olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı, "Belki 10 bin yıllık tedavi olarak karşımıza çıkar. Eklem rahatsızlıklarına belirgin derin dokulardaki ısınması sonucu eklemlerin yenilenmesi, kıkırdak dokularının yeniden yapılması, cilt rahatsızlıkları ve diğer bir takım eklem rahatsızlıkları için belirgin fayda sağlar ama hastaların durumuna ve evresine göre kaplıca tedavilerinden yararlanılmasını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı. Rahatsızlığın iltihaplı sürecinde derin dokuların ısıtılmasının ya da sıcak uygulamaların damarlanmayı artıracağını ifade eden Bağçacı, "Beslenmede artışa neden olacağı için mevcut durumu ya da iltihabını daha da alevlendirecektir. Bu nedenle zarar görebilir kişiler. Aktif iltihap geriledikten sonra ise zarar görmezler. Aktif iltihap döneminde tam tersi sıcak termal tedaviler değil de soğuk tedaviler uygulamak daha mantıklıdır. Tabii ki modern tıbbın ortaya koyduğu ilaç tedavilerini tercih etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.