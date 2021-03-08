Dr. Öğretim Üyesi Gönülalan: “Tükettiğimiz yiyeceklerin Glisemik İndex'ine dikkat etmemiz gerekiyor”

Öğretim Üyesi Gülsüm Gönülalan, yemekten sonra sık acıkma, sürekli tatlı bir şeyler isteme gibi şikayetleri olan bireylerin tükettikleri yiyeceklerin Glisemik İndex'ine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Öğretim Üyesi Gülsüm Gönülalan, Glisemik İndex'in çok bilinmediğini ama hep dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu dile getirerek, “Çünkü insülin direnci, obezite, gizli şeker hastaları ve ailede şeker hastalığı olup yıllar öncesinin ayak sesleri dediğimiz hastalarımızda bazı şikayetler oluyor. Yemekten sonra uyuma isteği geliyorsa, ‘Yemekten sonra sık acıkıyorum, elim ayağım titriyor, sürekli tatlı bir şeyler istiyorum' diyorsak eğer, tükettiğimiz yiyeceklerin Glisemik İndex'ine dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Glisemik İndex'in, yenilen yiyeceğin karbonhidrat miktarının kan şekerini yükseltme hızı olduğunu aktaran Gönülalan, “Eğer Glisemik İndex'i yüksek besinler tüketirsek, bu daha hızlı kan şekerimizi yükselteceği için insülin de daha hızlı salgılanarak, ani kan şekerimizi düşürerek kan şekeri düşmesi yani hipoglisemi şikayetlerini daha sık yaşıyoruz. ‘Yemek yiyorum hemen yarım saat sonra acıkıyorum, elim ayağım titriyor, yemek yiyorum hemen arkasından bir tatlı yeme isteği duyuyorum' şikayetleri bize Glisemik İndex'e dikkat et diyor. Glisemik İndex'in yüksek olduğu karbonhidratlar; özellikle beyaz ekmek, beyaz un, beyaz şeker ve paketli gıdalardır. Hepsini çok seviyoruz ama Glisemik İndex'i çok yüksek. Mümkün oldukça az tüketmek gerekir. Glisemik İndex'i düşük besinler; sebzeler, kuru baklagiller, yağlı tohumlar dediğimiz kuruyemişler. Bunlara biraz daha ağırlık verirsek hem bu şikayetlerimiz azalacaktır, hem de hipoglisemi yaşamadan daha sağlıklı olacağız” diye konuştu.