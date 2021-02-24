Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım: “Akciğerleri savunan öksürüğün nedenleri araştırılmalı”

Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Gülfem Yıldırım, öksürüğün akciğerleri koruyan bir refleks olduğunu, solunum sisteminin bir savunma mekanizması olarak sağlıklı kişilerde nadiren görüldüğünü kaydetti.

Öksürüğün sadece akciğerlerden değil, kulak zarı, burun, sinüsler, akciğer zarı, mide ve diafragmadan da başlayabildiğini ifade eden Yıldırım, “Çoğunlukla akciğer hastalıklarında görülmekle beraber kalp hastalıklarında da öksürük görülebilir. Öksürük şikayeti ile gelen bir hasta değerlendirilirken öncelikle öksürüğün süresi ve birlikte balgam olup olmadığı sorgulanmalıdır. Böylece öksürüğün akut ya da kronik olduğuna ve kuru ya da yaş olduğuna karar verilir. Kuru öksürük, balgamın eşlik etmediği öksürük tipidir. Klinikte en sık karşılaşılan ve sebebinin tespit edilmesinde zorlanılan öksürük tipi kronik kuru öksürüklerdir. Öksürükle birlikte balgam varsa yaş öksürük denir. Akciğerlerin ve hava yollarının inflamasyonunu gösteren önemli semptomlardan biridir. Öksürüğün zamanla ve pozisyonla olan ilişkisi de önemlidir. Özellikle gece öksürüğünde astım veya sol kalp yetmezliği düşünülmelidir. Akciğer ödeminde akciğerlerde konjesyonun artması nedeniyle öksürük yattıktan birkaç saat sonra ortaya çıkarken, astımda özellikle gece sabaha karşı olur. 3 haftadan kısa süreli öksürükler akut öksürük olan adlandırılır” dedi.

“Öksürüğün süresi uzadıkça yaşam kalitesini azaltır”

Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım, öksürükte süre uzadıkça yaşam kalitesinin azaldığını ifade ederek, sigara kullananlarda bu durumun çok tipik olduğunu dile getirdi. Yıldırım şöyle konuştu; “Kuru öksürük şeklinde başlayan yıllar içinde sigaranın bronşlarda yaptığı hasara bağlı olarak bol sekresyonlu, dolu tabir ettiğimiz şekle dönüşen öksürük mevcuttur. Öksürük sonrası sekresyon dışarı atılınca kişinin nefesinde rahatlama meydana gelir. Yine de sigara içenlerde gelişen öksürük mutlaka araştırılmalıdır. Şiddetli öksürük sonrası görülebilen komplikasyonlar; halsizlik, bulantı, kusma, öğürme, baş ağrısı, senkop ve inkontinanstır.

Öksürük akciğerlerin savunma mekanizması iken süresi uzadıkça yaşam kalitesini azaltabilmektedir. Bu nedenle büyük kısmı basit şikayete yönelik ilaçlarla tedavi edilebilir. Daha az bir kısmında ise antibiyotik tedavisi gerekir. Astıma bağlı öksürükte inhalerler ve alerji ilaçları kullanılır. Alerjili insanların dörtte birinde reflü vardır. Reflü tespit edilip tedaviye rağmen gece öksürükleri olan kişiler akşam yemeklerini az ve erken yemelidirler. Bu kişiler mutlaka yüksek yastıkla yatmalıdırlar.”