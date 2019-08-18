Dr. Volkan Taşkın: “Çocuklarda oyun sırasında öksürük astım belirtisi olabilir”

Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Taşkın, zararlı olmayan bazı maddelerin, herhangi bir yolla vücuda girmesi sonucunda, bağışıklık sisteminin bu maddelere karşı aşırı ya da anormal bir reaksiyon vermesine alerji dendiğini anımsattı. Ailesinde alerji hikayesi olan bireylerde, alerjik reaksiyon gelişme ihtimalinin daha fazla olduğunu kaydeden Dr. Taşkın, “Alerji tüm sistemleri etkileyebilmekle birlikte, sıklıkla burunda kaşıntı, akıntı, hapşırık, gözde kızarıklık, sulanma kaşıntı, ciltte kızarıklık, lekeler ve kaşıntı meydana gelir. Besin alerjisine bağlı bulantı kusma kramplar görülebilir. En ağır alerjik reaksiyon olan anafilaksi ölümcül olabilir” dedi.

Alerjik astım hakkında da bilgi veren Dr. Taşkın, çocuklarda oyun oynarken ortaya çıkan öksürüğün astım belirtisi olabileceğine değinerek, "Astım dünyada 300 milyon insanı etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 3,5 milyon insanda görülen bir rahatsızlık. Hastalarda mikrobiyal olmayan kronik havayolu iltihabı vardır. İltihabi süreçte hava yollarında aşırı duyarlılaşma olurken hem de aşırı hücre birikimi, mukus ve hava yollarını saran kaslarda kasılma meydana gelir. Tüm bu faktörlerin etkisiyle hava yolları daralır. Nefes alıp verirken zorlanmaya başlanır. Solunan havanın alveol dediğimiz keseciklere ulaşmasında sorunlar yaşanmaya başlar. Bu durumda hastalarda öksürük gibi hafif bulgulardan, ağır nefes darlığına kadar değişen geniş yelpazede semptomlar ortaya çıkar. Astım semptomları genellikle tetikleyiciler ile karşılaşıldığında ortaya çıkar. Astım semptomlarının alerjik olmayan tütün dumanı, hava kirliliği, kimyasal kozmetik kokular ya da soğuk havalarda da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Çocuklarda oyun oynarken ortaya çıkan öksürük astım belirtisi olabilir” şeklinde konuştu.

Uzman Dr. Taşkın, alerjenlerden korunmanın tedavinin en önemli basamaklarından birisi olduğunu ifade ederek, şikayetler azalsa bile doktor önerisi olmadan ilaçların bırakılmamasını istedi.