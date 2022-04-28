Dünya Bankası, DSİ ve İLBANK' tan KOSKİ' ye teknik ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası, İLBANK ve DSİ işbirliğinde yürütülmesi planlanan “Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi” çerçevesinde Konya'ya gelen proje ortakları, teknik toplantılar düzenleyerek; atık su arıtma tesisleri, sulama alanları, iletim hatları ve depolama alanlarını yerlerinde inceleme imkanı buldu.

Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi çerçevesinde Konya'ya bir dizi ziyaret gerçekleştiren Dünya Bankası, İLBANK ve DSİ yöneticileri, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün misafiri oldu. Toplam 2 gün süren Konya ziyaretleri çerçevesinde ilk gün KOSKİ hizmet binası konferans salonunda teknik bir toplantı gerçekleştiren heyete Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ev sahipliği yaptı. Daha sonra planlanan atık su arıtma tesislerini ve sulama alanlarını yerinde görme imkanı bulan ekip programın ikinci gününde de teknik bir toplantı gerçekleştirdi. Heyet, depolama alanı, iletim hattı ve Hotamış Depolama Alanı ziyareti sonrası tüm tarafların katılımı ile değerlendirme yaparak Konya ziyaretini tamamladı.

Konya ziyaretine Dünya Bankası Kıdemli Su ve Atık su Uzmanı ve Ekip Lideri Sanyu Lutalo, İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci ve İLBANK Konya Bölge Müdürü Murat Karaçam yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda yetkili katıldı.