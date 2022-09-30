Dünya Göçebe Oyunları'nda “Dijital Deneyim Müzesi”ne yoğun ilgi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından dördüncüsü Bursa İznik'te düzenlenen “Dünya Göçebe Oyunları'nda Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde “Kök Hücre Dijital Deneyimi” Müzesi de ziyaretçilere kapılarını açtı.

Farklı ülkeleri temsil eden binlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü, bu yıl İznik'te gerçekleştiriliyor. Geleneksel spor ve kültürlerin icra edildiği etkinliklerin, farklı kültürlerden izler taşıyan görsel şölenlerin, çekişmeli müsabakaların yer aldığı organizasyonda 102 ülkeden 3 binden fazla sporcu ve binlerce sporsever İznik'te bir araya geliyor.

“Kök Hücre Dijital Deneyimi” müzesi ziyaretçilerle buluşuyor

Göçebe kültürünü yaşatmak ve ata sporlarını günümüze taşımak amacıyla ilki 2014 yılında Kırgızistan'da gerçekleştirilen Dünya Göçebe Oyunları, bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. Organizasyonda, KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde; Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun hayata geçirdiği önemli bir müze de ziyaretçilerle buluşuyor. Etkinlikte, gelenekselin dijitalle buluştuğu ve farklı bir dille anlatıldığı “Kök Hücre Dijital Deneyimi” Müzesi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzede geleneksel sporlar, dijitalle yorumlanarak ziyaretçilerin deneyimlemesi sağlanıyor.

Müzeye ilk gün yoğun ilgi

29 Eylül tarihinde açılışı gerçekleştirilen oyunların ilk gününde “Kök Hücre Dijital Deneyimi” Müzesi yoğun ilgi gördü. Binlerce ziyaretçi müzede bir taraftan okçuluk, yağlı güreş gibi sporların dijital deneyimini yaşarken, öte yandan mas güreşi, mangala, deve-cüce gibi geleneksel oyunları deneyimledi. Türk kültüründe yalnızca yemekte bir araya gelinen bir yer olmaktan ziyade birliktelik ve sevgi kavramlarını da içinde barındıran “sofra” dijital ekranda ziyaretçilere sunuldu. İlk gün oldukça ilgi gören, geleneksel oyun ve kültürün, farklı disiplinler ve metotlarda dijital olarak işlendiği müze, 02 Ekim 2022 tarihine kadar 12.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Dev organizasyonda KTO Karatay Üniversitesi de yer alıyor

Okçuluktan sofra sanatlarına, yağlı güreşten çocuk oyunlarına, zekâ turnuvalarından çekişmeli spor deneyimlerine kadar birçok sıra dışı etkinliği içerisinde barındıran “Dijital Deneyim Müzesi” binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

KTO Karatay Üniversitesi'nin de yer aldığı ve 102 ülkeden 3.000'i aşkın sporcunun ve binlerce sporseverin katıldığı organizasyon, geleneksel spor dallarında dünyada tek olma özelliğine sahip.