Dünya Karate Federasyonu Başkanı Espinos Başkan Altay'la buluştu

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve federasyon yönetimi ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Ekim ayında Konya'da düzenlenecek Ümit - Genç U21 Karate Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli organizasyona her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Altay, “Hem sporcularımızın hem şehrimize gelecek misafirlerimizin Konya'dan iyi duygularla ayrılması bizim için çok değerli ve kıymetli. Onun için burada hazırız” ifadelerini kullandı.

"Çok harika bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum"

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos da İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya için çok önemli bir tecrübe olduğuna değinerek, “Böyle önemli bir organizasyonun Karate Şampiyonası'ndan önce olması da bizim için iyi oldu. Bu tecrübelerinizle çok harika bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum. Şampiyonamız için çok heyecanlıyız. Kurumsal bir destek alacağımız için de çok mutluyuz ve bu bize güven veriyor.” dedi. 2014'te yine Konya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şehir hakkında çok iyi izlenimler edindiklerini aktaran Espinos, “50 Avrupa ülkesini Konya'ya getirmiştik ama Dünya Şampiyonası daha büyük ve kalabalık bir organizasyon olacak. Bu anlamda bize sunduğunuz destek çok önemli” diye konuştu.