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Dünya üçüncüsü bisikletçi bisikletiyle geçirdiği kazada öldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dünya üçüncülüğü bulunan bisiklet sporcusu bisikletle giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dünya üçüncülüğü bulunan bisiklet sporcusu bisikletle giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.


Kaza, Seydişehir Antalya Karayolu Marangozlar Sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner C. idaresindeki 50 AAJ 906 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Abdullah Karaca'nın (35) kullandığı bisiklete çarptı. Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Abdullah Karaca, 2012 yılında Özel Sporcular Spor Federasyonu Bisiklet Milli Takımı sporcusu olarak Konya'da yapılan 4. INAS Dünya Bisiklet Şampiyonasında dünya üçüncüsü oldu.


Karaca'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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