Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası Konya'da başlıyor

Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası, 105 ülkeden bin 859 sporcunun katılımıyla Konya'da gerçekleştirilecek.

İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapan Konya, bu kez karatecileri ağırlayacak. Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 26-30 Ekim tarihleri arasında Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyonda 105 ülkeden bin 859 sporcu ter dökecek. Yarın başlayacak şampiyona öncesi bir otelde lansman programı düzenlendi. Programa Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin katıldı.

“Organizasyonlarda sportif başarı kadar organizasyonel başarı da çok önemli”

Dünya çapında, Avrupa çapında organizasyonları her ülkenin almak istediğini ama bunları alabilmenin, aldıktan sonra da layıkıyla yapabilmenin çok zor olduğunu kaydeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, “Çok şükür bizim ülkemizde bu sene 4. uluslararası organizasyonumuz. Avrupa Büyükler Şampiyonası'nı Gaziantep'te yaptık. İslami Dayanışma Oyunları yine Konya'daydı. Karatede başarılı sonuçlar aldık. Geçtiğimiz ay Kocaeli'nde Dünya Şampiyonası ayarında bin 200'den fazla sporcunun katıldığı bir şampiyona oldu. Yine oradan tam not aldık. Karate sporunun en büyük organizasyonunu burada 105 ülkeyle, bin 850 sporcuyla düzenlemiş bulunuyoruz. Bu organizasyonlarda sportif başarı kadar organizasyonel başarı da çok önemli. Dünya Karate Federasyonu da gerçekten çok iyi düzenlenmiş bir organizasyon olduğunu, tam not aldığını söyledi. 1. sınıf olduğunu özellikle belirttiler. Dünya karatesine yön veren bir ülke olarak bizler de bugün burada yapılacak olan yönetim kurulu ve başkan seçimine Türkiye olarak adayız. İnşallah buradan beklediğimiz bir sonuçla hem adaylık olarak hem yarın başlayacak şampiyonalarda da genel sıralamada ve altın madalya sayısında 1. olarak çıkacağız. Sporcularımız gerçekten çok iyi hazırlandılar. 45 gündür Erzurum'da yüksek irtifa kampı yaptılar. Gerek fiziksel olarak gerek mental olarak 4 psikolojik danışmanla kamp süresince ve burada destekleri devam edecek. Eminim milletimizin de duasıyla karatede yine bir zafer, bir tarih yazacağız” dedi.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından yine büyük bir Dünya Şampiyonasına daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, “Bu şampiyona vesilesiyle şehrimize gelen Dünya Karate Federasyonu Başkanı nezdinde tüm ülkelerin federasyon yetkililerine, sporculara hoş geldiniz diyorum. Kendilerini şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle Avrupa ve Dünya şampiyonalarının uluslararası komitelerce ülkelere verilmesi, verilen büyük bir mücadelenin sonunda gerçekleşmektedir. İşte bugün burada lansman programını yaptığımız Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası da birkaç yıl süren büyük bir mücadelenin sonucu ülkemize ve şehrimize kazandırılmış bir şampiyonadır. Bu şampiyonanın ülkemize ve şehrimize kazandırılmasında büyük gayret sarf eden federasyon başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, “Konya'da ilk defa bulunmuyorum, bu üçüncü gelişim. Ağustos'ta İslami Dayanışma Oyunları'nda Konya'daydım. Şehir otoriteleriyle görüşme fırsatı buldum, gerçekten destekleri için çok teşekkür ediyorum. 2 gündür buradayım ve Karate Federasyonunun tüm çabalarının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Başkan Aslan ve Türk karatesine tüm desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 100'den fazla ülkeden, çeşitli kıtalardan insanlar burada. Nerdeyse 2 bin sporcu, 100'e yakın hakem, yüzlerce koç, yüzlerce yarışmacı karatenin evrenselliğini gerçekten gösteriyorlar. Maçların başlamasını dört gözle bekliyorum” diye konuştu.