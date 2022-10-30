Konya'da 26-30 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası sona erdi. Türkiye milli takımı 4'ü altın olmak üzere toplam 12 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Konya'da 26-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası sona erdi. Karatay Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen şampiyonaya, 105 ülkeden bin 859 sporcu katılım sağladı. Türkiye'yi 18'i kadın toplamda 39 milli sporcu temsil etti. 6 milli sporcu elemeleri başarılı bir şekilde tamamlayarak adını finallere yazdırdı. Finallere adını yazdıran 6 milli sporcudan genç erkekler kumite Enes Fatih Kurt (-68) ve Yusuf Eren Temizel (+76) ümit kadınlar kumite Buse Kılıç (-54) ve Gülbahar Gözütok (-61) de altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milli sporcularımızdan Gülbahar Gözütok kadınlar kumite (-61) kiloda Alman rakibi Kramıs R.'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Müsabakanın ardından konuşan Gülbahar Gözütok, dünya şampiyonu aldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Benim 3. dünya şampiyonam ve 3. dünya şampiyonasındaki ilk madalyam ve bunu şampiyonlukla taçlandırmak çok güzeldi benim için. Bu kategorideki de son yılımdı. Şimdi büyüklerde yarışacağım Allah'ın izniyle. Büyüklerde de en güzel şekilde yine ülkemi dalgalı bayrağımı dalgalandırarak yine kürsüde olmayı hayal ediyorum. Sıradaki hedefim de bu var tabii ki. Şu anda çok güzel bir turnuvada ilerliyoruz. Çok şükür 4. altın madalyamızı aldık. 2 finalimiz daha var. İnşallah onlar da şimdi birazdan çıkıp şampiyon olacaklar ve genel klasmanda şampiyon olmayı hedefliyoruz” dedi.

"Sadece karate için değil Türk sporu için muhteşem bir gün"

Müsabakaları yakından takip eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz da, Gülbahar Gözütok'un dünya şampiyonluğundan sonra mutluluğunu ve çok gururlu olduğunu ifade ederek, “Gurur haftası gurur günüyle devam ediyor. 4. altın madalyamızı Gülbahar kızımla aldık. Burada en iyi şekilde şampiyonayı bitirmek istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Sporcularımın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Çok büyük özveri ile yaptılar. Teknik grubumuz da aynı şekilde ve tabii ki hiç unutmamamız gereken bu sporcularımızın antrenörleri. Onlar da bu çocuklarımızı kamplarda çok iyi şekilde hazırladılar. Hepsinin emeklerine sağlık. Sadece karate için değil Türk sporu için muhteşem bir gün. Muhteşem bir hafta” şeklinde konuştu.