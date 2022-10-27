Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Konya'da başlayan Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası devam ederken, şampiyonanın seremonisi sporcu ve yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Konya'da dün başlayan Dünya Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası sürüyor. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde devam eden şampiyonaya 105 ülkeden bin 859 sporcu katılım sağlıyor. Bu çerçevede şampiyonanın seremonisi bugün Konya Valisi Vahdettin Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Karate İl Temsilcisi Mustafa Baltacıoğlu, il protokolü, federasyon yetkilileri antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Açılış seremonisinde konuşma yapan Konya Valisi Vahdettin Özkan, şampiyonanın Konya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos'a, Türkiye Karate Federasyon Başkanı Aslan Abid Uğuz'a, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın temsilcilerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, sporcularımıza ve organizasyonda emeği gecen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle ve ana sporuyla kadim bir şehir olan Konya'mızda güzel vakit geçirmeniz temennisiyle tüm sporcularımıza başarılar diliyorum'' dedi.

Daha önceki yıllarda bu tarzda bir organizasyona katılmanın bile hayal olduğunu söyleyen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, “7-8 ülkenin katıldığı Balkan Şampiyonalarından gümüş, bronz madalya aldığımız ve ülkece sevinç duyduğumuz dönemleri hatırlıyorum. Şimdi ise 100'den fazla ülkenin, 2 bine yakın sporcunun katıldığı böyle büyük muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da, karatnin dünya sporu için ve Türkiye için çok önemli bir branş olduğunu belirterek, “Karate Türkiye'nin önde gelen branşlarından birisidir. Bunu Tokyo Olimpiyaları'nda 4 madalya ile tamamıyla açığa çıkartmış bulunuyoruz. Bu organizasyonun Türkiye'de, Konya'da yapılmasından dolayı Dünya Karate Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos ise Konya'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti ve turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.