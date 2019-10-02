Dünyanın 3. büyük demir yolu fuarı Konya'da düzenlenecek

demir yolu ve hafif raylı sistemler fuarı olan ‘Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nın 9'uncusu, Konya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

9. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı (EUROASIA RAIL), 3-5 Mart 2021 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek. Fuara ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın son dönemde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, imzaladıkları protokolle 2021 yılının Mart ayında çok önemli bir organizasyona daha imza atacaklarını söyledi. Konya'nın geçmişten beri demir yolu sektörüyle iç içe bir şehir olduğuna vurgu yapan Altay, “Anadolu'da ilk tramvayı kullanan şehir Konya. Şu anda çok büyük demir yolu yatırımları gerçekleştiriliyor. Konya Metrosu'nun ihalesi gerçekleştirilmiş olacak ve Konya, metrosu olan şehirler sıralamasına katılmış olacak. Genel müdürümüzün katkılarıyla Konya banliyösüyle ilgili de inşallah bu ay içerisinde bir imza atmayı planlıyoruz. Yine Konyamız yüksek hızlı treni ilk kullanan şehirlerden birisi. Konyalılar treni ve demir yolunu çok sevdi. Şu anda İstanbul'a da demir yoluyla seyahat ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, TCDD Genel Müdürümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Konya bugün bu haldeyse Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin çok büyük katkıları var. Konya, ayrıca bir fuar şehri. Umuyorum ki tüm ziyaretçiler için çok güzel bir fuar olacak. Fuar merkezimizin tren yolu hattıyla bağlantılı olması bundan sonra gerçekleşecek fuarlar için önemli bir avantaj sağlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu fuarın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Fuarda raylı sistem araçları da sergilenecek

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da, alanında dünyanın üçüncü büyük fuarı olma özelliği taşıyan ve Türkiye'nin demir yolu sektörünün gelişmesine katkı sağlayan EUROSIA RAIL'in 9'ncusunun 2021 yılında Konya'da düzenlenecek olmasının kendileri için önemli olduğuna vurgu yaptı. Uygun, “Demir yolları olarak yeni vizyonumuz ve misyonumuzla Konya'ya yatırım yapmaya ve yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen fuar alanlarına demir yolu bağlantısı bulunmadığından araç üreticisi kuruluşların ürettikleri demir yolu araçları sergilenememişti. Katılımcıların en büyük arzusu da ürünlerini demir yoluyla taşımak istemesidir. Bu noktada Konya bizim için daha da önem arz etmektedir. Konya'daki fuar alanı Kayacık Lojistik Merkezi'ne yakın mesafededir. Fuar için teşekkülümüz ve Konya Büyükşehir işbirliğiyle demir yolu araçları trenle lojistik merkeze, buradan da karayoluyla fuar alanına getirilecek, teşekkülümüz tarafından döşenecek demir yolu üzerinde sergilenecektir. İmzalayacağımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun protokolü imzaladı.