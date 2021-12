Dünya'nın 70 ülkesine endüstriyel mutfak ürünleri ihraç ediyor

1993 yılında İstanbul'da kurulan Pimak Profesyonel Mutfak, Amerika Kıtası'ndan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya ve Afrika'dan 70 ülkeye ihracat yapıyor.

Yurt dışındaki müşterilerle sıcak temasın neredeyse sıfıra indiği pandemide alternatif müşteri kanalları aradıklarını ifade eden Pimak CEO'su Rıza Ergün, ihracatçı firmalar için dijitalleşmenin ve e-ihracatın önemini vurguladı. İhracatın ülke ekonomisi için öneminin farkında olduklarını ve bu yönde üstlerine düşeni yaptıklarını belirten Rıza Ergün, "Dünya ile entegre olmanın ve rekabette ayakta kalabilmenin en önemli unsuru kaliteli ürünler üretmekten geçiyor. İhracat yaptığımız 70 ülkede, müşterilerimizin beklentilerini analiz ederek üretim yapmak, bu noktada çok önemli. Pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen ve ticaretin sekteye uğradığı bir dönemde dahi e-ihracat çalışmalarıyla potansiyel müşterilerimize ulaşmaya çalıştık. B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ile de ihracatımıza hız kattık. Bundan sonraki dönemde de ihracatı artırmak için 250'den fazla çalışanımızla soğutma ekipmanlarından pişiricilere, piliç çevirme makinelerinden döner ocaklarına ve kafeterya ekipmanlarına kadar, 800'den fazla ürünle dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dijitalde olmak tüm üreticiler için hayati

Dijital platformlarda boy göstermenin pandemiyle birlikte daha da önemli hale geldiğini söyleyen Rıza Ergün, "Pimak olarak uzun yıllardır dijital platformlarda varlığımızı koruyoruz. Ancak ticaret fuarlarının yapılmadığı ve seyahat yasaklarının geldiği bir dönemde bunlar da yeterli olmuyor. TurkishExporter üzerinden tanışma fırsatı yakaladığımız ithalatçılarla pandemi dönemini daha verimli geçirdik. Uluslararası arenada yer almak isteyen Türk üreticilerin mutlaka e-ihracat alanında yatırım yapması gerekiyor. Sadece üretime odaklanarak dijital çağın zorunluluklarını unutmamak gerekir" şeklinde konuştu.

Afrika endüstriyel mutfak ürünlerinde bakir bir pazar

Uluslararası endüstriyel mutfak ürünleri sektörüyle ilgili de bilgi veren Rıza Ergün, "Bu alandaki en büyük rakiplerimiz İtalya, Fransa, İspanya ve Çin'deki şirketler. Ancak gerek ürün kalitesi gerekse ulaşılabilirlik açısından endüstriyel mutfak alanının tüm alt sektörlerinde rekabeti sürdürüyoruz. E-ihracattan aldığımız güçle rekabeti farklı bölgelere taşıdık. Afrika kıtası bu konuda yatırıma oldukça elverişli ve büyük bir potansiyele sahip. Bizim de Zambia, Tanzanya ve Gana gibi Afrika'nın birçok ülkesinde satış mağazalarımız bulunmakta. Bu bölgelerden yeni müşteriler bulmamızda da e-ihracatın katkısı yadsınamaz" ifadelerini kullandı.

11 ülkede mağaza açtı

81 ilde bayilik ağı kurduklarını ve 100'ü aşkın geniş bir servis ağına sahip olduklarını söyleyen Rıza Ergün, "Profesyonel mutfak ekipmanları, soğutma ekipmanları, çamaşırhane ekipmanları, ocaklar, ekmek kızartma makineleri, servis arabaları, yoğurma makineleri, et kıyma makineleri ve tavuk ızgara makinelerini dünyanın hemen her ülkesine ulaştırabiliyoruz. Bayilerimizle Türkiye'nin her noktasında halkımıza hizmet verirken, yurtdışında ise 11 ülkede mağaza açarak geniş bir coğrafyaya yayıldık" diye konuştu.