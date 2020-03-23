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Durdurulan araçta 3 silah ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçta 3 tabanca ile bu tabancalara ait 3 şarjör ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçta 3 tabanca ile bu tabancalara ait 3 şarjör ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir aracın Beyşehir ilçesinden silah alarak Afyonkarahisar istikametine gideceği yönündeki ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolu üzerinde gerekli tertibatı alarak uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 tabanca ile bu tabancalara ait 3 şarjör ele geçirilirken, araçta bulunan U.Y. (25) ve R.K. (29) gözaltına alındı. Şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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