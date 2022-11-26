Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı, 1 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dalyan Mahallesi Recep Bilginer Caddesi üzerinde devriye görevi ifa ettiği sırada durumundan şüphelendiği bir araç ile içerisindeki 3 kişiyi incelenmek için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada siyah poşet içerisinde 4 adet kilitli poşette toplam daralı ağırlığı 55,89 gram esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, şarjöre takılı 6 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler M.S. ile M.Ş. savcılık tarafından ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakılırken, M.Ö. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.