Durdurulan şüpheli araçtan pompalı tüfek ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 15 dolu kartuş ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Selçuk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 15 dolu kartuş ele geçirildi. Araç sürücüsü Osman Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Osman Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.