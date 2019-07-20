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Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasında

Konya’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil demir yolu hattının duvarına çarparak dururken kazada devrilmeyen trafik lambası bir yayayı aracın altında kalmaktan kurtardı.

Konya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil demir yolu hattının duvarına çarparak dururken kazada devrilmeyen trafik lambası bir yayayı aracın altında kalmaktan kurtardı.


Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ç. idaresindeki 42 PM 845 plakalı otomobil, Demiryolu Caddesi'nde seyir halindeyken süratli bir şekilde kontrolden çıkarak yol kenarındaki döküm dubalara, ardından da Yüksek Hızlı Tren hattının duvarına çarparak durdu. Kazayı trafikte bulunan başka bir aracın araç kamerası saniye saniye kaydetti.


Görüntülerde, A.Ç.'nin kullandığı otomobilin önündeki aracı solladığı, ardından da kontrolden çıkarak duvara çarpması görülüyor. Kaza sırasında yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için trafik lambasının yanında bekleyen bir vatandaş ise trafik lambasının devrilmemesiyle birlikte aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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