Duvarsız okulda tabiat ile iç içe binlerce öğrenciye eğitim

Konya'da ilkokul 2. ve 4. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenci, “Tabiatını keşfet” sloganıyla, Sille Tabiat Okulunda, doğa ile iç içe 200'den fazla atölyede kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Sille Baraj Parkı içerisinde bulunan Sille Tabiat Okulu, öğrencilere farklı tecrübeler kazandırmaya devam ediyor. Okul dışı eğitimler, öğrencilerin gelişimi için oldukça önemli rol oynuyor. Sille Tabiat Okuluna “Tabiatını keşfet” sloganıyla gelen 2. ve 4. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenci, doğa ile iç içe 200'den fazla alanda eğitim alıyor. Doğa sporlarından arkeolojik kazı çalışmalarına kadar birçok alanda eğitim alan öğrenciler, ziraat, zanaat, bilim ve organik gibi alanlarda farklı etkinliklerle yeni şeyler öğreniyor.

“Öğrenciler kazanımlarını burada doğayla iç içe olarak gerçekleştiriyor”

Eğitimlerin, normal okullarda müfredata uygun ve o kazanımlara yönelik, alınan bilgileri okul dışına taşıma amaçlı olduğunu belirten Sille Tabiat Okulu sınıf öğretmeni Halil İbrahim Canlı, “Selçuklu ilçemizde bulunan devlet okullarındaki 2. ve 4. sınıf öğrencilerimiz buraya öğretmenleriyle birlikte geliyor. Bu öğrencilerimiz yılda 6 kere belli periyotlarda ortalama ayda 1 kere buradaki eğitimlere katılıyor. Burası aslında okul dışı öğrenme ortamı. Yaptığımız eğitimler, normal okullarda müfredata uygun ve o kazanımlara yönelik. Oradaki alınan bilgileri okul dışına taşımak amaçlı etkinlik oluyor. Tabii çok keyifli ve çok güzel bir alandayız. Öğrencilerimiz buraya gelerek okulda öğrendikleri bilgileri, kazanımları burada doğayla iç içe olarak gerçekleştiriyor. Birçoğunu da burada canlı olarak görerek uygulama fırsatı buluyorlar” dedi.

“200'den fazla etkinliği yaptığımız atölyemiz var”

Her ay okullardan 96 sınıftan yaklaşık 3 bin öğrencinin buraya geldiğini belirten sınıf öğretmeni Halil İbrahim Canlı, “Okulumuzda sanat ve zanaat, gözlem, ritim, ahşap, organik gıda, çini ve seramik atölyesi gibi birçok alanda eğitimler veriyoruz. 200'den fazla etkinliği yaptığımız atölyemiz var burada. Biz her ay düzenli planlar yaparak, bu atölyelerin hepsinde öğrencilerimizi yıl boyunca çeşitli etkinliklerle ağırlamaktayız. Şu anda okulumuzda son tur etkinlik, okçuluk eğitimi sabun yapımı ve arkeolojik kazı alanında yapılmakta. Aslında arkeolojik kazı da şöyle; bir arkeolog baştan sona neler yapıyor, bunları görme fırsatı buluyor öğrencilerimiz. Şu anda bu etkinlikleri yapmaktayız. Ama aydan aya etkinliklerimiz sürekli değişmekte. Selçuklu ilçemizde bulunan devlet okullarından 96 sınıftan yaklaşık 3 bin öğrenci aylık olarak buraya geliyor. Hafta içi her gün öğrencilerimiz sabah ve öğleden sonra olmak üzere dördüncü ve ikinci sınıflarımız buraya eğitim için geliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Sınıflar 4 duvar ama burası duvarları olmayan bir eğitim alanı”

Sille Tabiat Okulunun eşi olmayan bir eğitim ortamı olduğunu belirten Canlı, “Biz burada 6 öğretmen Sille Tabiat Okulunda farklı branşlarda bütün etkinliklerde çeşitli görevler üstleniyoruz. Normalde hepimizin aslında çalışma alanımız sınıflar 4 duvar ama burası duvarları olmayan bir eğitim alanı. Zaten bizim de sloganımız aslında ‘Tabiatını keşfet.' Dolayısıyla burada hem öğrenciler, hem de bizler tabiatımızı keşfedip her gün yeni güzellikler görmekteyiz. Çünkü çok geniş bir alanda ormanın ve gölün olduğu bir yerde etraf dağlık yani böyle güzel bir ortamda eğitim vermekteyiz. Bu ortamda hem çalışmakta hem de öğrencilere bu ortamı sunarak ortamın güzelliklerinden en güzel şekilde onları faydalandırmaya çalışarak çok mutlu oluyoruz. Normal okul ortamı tabii ki orası da bizim, yıllarca çalıştığımız yerler ama kesinlikle kıyaslayamayacağım kadar güzel bir ortam. Dolayısıyla buraya gelen hem öğrenciler hem öğrencilerimizin öğretmenleri hem de burada çalışanlar olarak gerçekten çok şanslıyız. Konya için, Selçuklu için, aslında ülkemiz için zaten burası tek olarak biliyoruz. Eşi olmayan bir eğitim ortamı. Çok büyük bir şans burası” diye konuştu.

Sille Tabiat Okulundaki eğitimlere katılan 4. sınıf öğrencisi Ahmet Taner Güneş, “Kazı çalışması yaptık. Sabun atölyesinde kendi sabunlarımızı yaptık. Ok atmayı öğrendik. Çok güzeldi. Burayı çok seviyorum. Öğretmenlerimi de çok seviyorum” dedi.

Öğrenci Saliha Nur Avdur ise “Kayacık'tan buraya geldik. Burayı çok seviyorum ve bugün burada arkeolog olduk. Öğretmenlerimiz kazı bilimini anlattı. Ardından sabun atölyelerine geçip, kokulu sabunlar yaptık. Burada çok eğlendik ve en son ok attık. Kendim de mahallemizde bir doğa yürüyüşü yapmayı planlıyordum. Bir şeyler öğrendim” şeklinde konuştu.