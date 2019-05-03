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Duyu Yorum Fotoğraf Yarışmasının sergisi açıldı

İşitme engelli öğrencilere yönelik Türkiye genelinde düzenlenen Duyu Yorum Fotoğraf Yarışmasının sergisi düzenlenen törenle açıldı.


Konya Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından, işitme engelli öğrenciler için Duyu Yorum Fotoğraf Yarışması düzenlendi. 20 özel eğitim meslek lisesinin katıldığı yarışmanın sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde açıldı. Sergide, öğrencilerin yarışma için çektiği fotoğraflar sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, il milli eğitim müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra davetliler sergiyi gezdi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi ve birlikte fotoğraf çektirildi.

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