(Düzeltme) Asansörde sıkışan 2 işçiden biri öldü, diğeri yaralı kurtarıldı

Konya'da bir otelin asansör bakımını yaparken elektrik panosuna parça kaynak yapan ve bu sırada asansöre sıkışan 2 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçinin hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayanbey Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan Üzgü ile Ahmet Mutlu otelin asansör bakımını yapmak için bakım panosuna girdi. Panoya parça takmak isteyen çalışanlar, parçayı kaynak yaptıkları sırada bir anda yangın çıktı. Hareket eden asansöre sıkışan Berkan Üzgü ile Ahmet Mutlu'yu fark edenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, Berkan Üzgü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi Ahmet Mutlu ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet Mutlu'nun hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Berkan Üzgü'nün asansörde sıkışan cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Üzgü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.