(Düzeltme) Otomobil tır ile çarpıştı, 3 yaşındaki Nisa hayatını kaybetti

Konya'da kırmızı ışık ihlali yaparak yoldan dönüş yapmak isteyen otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan küçük bir çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevre yolu Caddesi ile Hasanköy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaparak Antalya Çevre Yolu Caddesinden Hasanköy Caddesi istikametine dönüş yapan Hasan G. yönetimindeki 42 NV 775 plakalı otomobil ile Karaman Kavşağı'ndan Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 60 AJ 363 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Fatma G. ve 3 yaşındaki kızı Nisa G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Nisa G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Olay sonrası kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, küçük Nisa'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, otomobilin kendisine yanan kırmızı ışığı fark etmeyerek dönüş yaptığı, bu sırada yoldan gelen tırla çarpıştığı görülüyor.