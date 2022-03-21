Düzenli egzersiz kas zayıflaması ve kemik erimesinin önlenmesinde önemli

Öğrt. Üyesi Hamza Hakan Türk, düzenli yapılan egzersizlerle kaslarda zayıflamanın ve kemik erimesinin önüne geçilebildiğini belirtti.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Öğrt. Üyesi Hamza Hakan Türk, sağlıklı yaşam için düzenli egzersizin önemi hakkında bilgiler verdi. Düzenli yapılan egzersizlerin sağlıklı vücut yapısının oluşturulması, kas ve kemik kitlesinin korunması açısından önemli olduğunu vurgulayan Hamza Hakan Türk, “Düzenli yapılan egzersizler sayesinde kaslarda zayıflamanın ve kemik erimesinin önüne geçilebilmektedir. Düzenli egzersizin kalp, akciğer, kolesterol, diyabet hastalarında hastalığın düzelmesini veya kontrol altında tutulabilmesini sağladığını gösteren birçok çalışma mevcuttur. Özellikle kadınlarda 30-35 yaş, erkeklerde 50-55 yaştan itibaren yıllık yüzde 1 oranında kemik yoğunluğunda azalma meydana gelmektedir. Bu kayıp kadınlarda menopoz sonrası ilk 3 yıllık dönemde yüzde 30'lara kadar çıkabilmektedir” dedi.

“Düzenli egzersiz ve yürüyüşün kemik kaybının önlenmesinde önemi oldukça fazladır”

D vitamini ve kalsiyum desteğinin sağlanması ve güneş ışınlarına yeterince maruziyet olsa bile kemiklerin korunmasında yeterli olmadığını ifade eden Türk, “Düzenli egzersiz ve yürüyüşün kemik kaybının önlenmesinde önemi oldukça fazladır. Temel prensip olarak ‘Kullanırsan kazanırsın, kullanmazsan kaybedersin' denilebilir. Yine benzer şekilde 30 yaşından itibaren her 10 yılda kas kuvvetinde yüzde 10-15'lik kayıp oluşur ve 50 yaşından itibaren bu durum daha da hızlanır. Sinir sisteminde de benzer şekilde kayıplar ve sinirsel iletimde yavaşlamalar da meydana gelmektedir. Yaşlı insanlarda sinir sistemi ve kaslarda meydana gelen bu değişiklikler sonucunda hareketler yavaşlamakta ve düşme benzeri durumlara karşı oluşacak refleks koruyucu hareketler geç oluşmaktadır. Bu iki duruma ek olarak kemik erimesi durumu da mevcut olursa özellikle kalça, el bileği, omuz ve omurgada kırıklar oluşabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Düzenli egzersizler ve yürüme ile eklem esnekliğini, kas gücü ve dayanıklılığını, kemik mineralleşmesini artırmanın, denge ve duruşu düzeltmenin sağlanabileceğini aktaran Türk, “Egzersizlere öncelikle ısınma ve germe egzersizleri ile başlanmalı, eklemlerin esnekliği ve kasların gerilme-gevşemesi sağlanmalıdır. Daha sonra kuvvetlendirme egzersizlerine geçilmelidir. Ayrıca aerobik, denge ve pilates egzersizleri yapılabilir. Denge egzersizlerinin düşmenin engellenmesi açısından ciddi faydaları mevcuttur. Aerobik egzersizler, dengenin sağlanmasını ve kas-iskelet sistemi koordinasyonunu artırır. Pilates egzersizleri, kasların kuvvetlenmesi ve denge egzersizlerini içermektedir. Bu tür egzersizler haftada en az 3 gün ve birer saat yapıldığı zaman düzenli egzersiz olarak kabul edilebilir ve bahsettiğimiz faydaları görülebilir. Yürüme ise kondisyonun artırılmasında en kolay yoldur. Yine diğer egzersizlerde olduğu gibi haftada en az 3 gün, süre olarak 20-40 dakika olarak yapılmalıdır” diye konuştu.