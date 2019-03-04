E Twinning ateşi Derbent Aladağ'da

Her ay bir tema çerçevesinde Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan ‘E Twinning' projesi kapsamında kentte görev yapan yaklaşık 150 öğretmen ile öğrenci ve velilerden oluşan toplam 250 kişilik grubun bu haftaki durağı Derbent Aladağ oldu.

Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan proje kapsamında kentte görev yapan yaklaşık 150 öğretmen ile öğrenci ve velilerden oluşan 250 kişilik grup, hafta sonunu Derbent Aladağ'da geçirdi. Katılımcılar Aladağ Kayak Merkezi'nde kış sporlarının tadını çıkardı.

Öğretmen, öğrenci ve velileri Aladağ'da ağırlamaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Aladağ'a kış mevsiminde gösterilen ilgiden dolayı oldukça mutluyuz. Günde binlerce kişi Aladağ'da kış sporlarının keyfini çıkarıyor. Vatandaşlarımızın günü birlik tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Aladağ, artık mevcut kapasitenin çok daha fazlasını hak ediyor. Yakın zamanda buraya yapılacak olan kayak merkezi ile artık daha fazla ziyaretçi ağırlayabileceğiz. Yapılacak merkez, hem Konya'ya hem de Derbent'e ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacaktır. Derbent, kentin turizm anlamında yükselen değeri haline geldi” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından projeye destek verenlere Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar tarafından plaket takdim edildi. Etkinliğe Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yaldız, Proje Koordinatörü Berna Kocaman, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.